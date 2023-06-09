WanHaber – Özel

2017’de temeli atılan Van Tıbbiye Camii ve Külliyesi, aradan geçen uzun zamana rağmen henüz tamamlanamadı.

Van YYÜ kampüsünde bulunan Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yıllardır yapımı süren cami, son dönemlerde çatı kısmında çıkan yangınlarla gündeme gelmişti.

20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu ve 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Tıbbiye Cami’nin yapım maliyetinin yaklaşık olarak 40 milyon TL’yi bulacağı açıklandı.

“CAMİNİN YAPIMI YARDIMSEVERLERİN BAĞIŞLARI İLE DEVAM EDECEK”

Tıbbiye Camii ve Külliyesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Tıbbiye Cami ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Saymanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, “Caminin ilk temeli atıldığında demirin ton fiyatı yaklaşık bin 700 TL’ydi. Şu an ise demirin tonu 18 bin TL civarında seyrediyor.

Yaklaşık 10 kat artmış durumda. Bütün maliyet 10 kat arttı. 10 katı karşılayacak bağış, yardım yok. Allah bu milletten razı olsun, bu milletin bağışları ve yardımları ile cami yapılıyor. Millet ne kadar verirse biz o kadarını yapabiliyoruz. Caminin kubbesine camları yaptık.

Kubbe camları özel camdır, damperli camdır. O kubbe camının maliyeti 400 bin TL’dir. Bize diyorlar ki kubbenin çatısını yapacaksınız. Sadece alüminyum döşemesine yaklaşık olarak 400 bin TL istiyorlar. 400 bin TL bulacağız ki yaptıralım. Ya bu böyle yavaş yavaş yardımseverlerin bağışları ile devam edecek, ya da büyük sermayesi olan bir yardımsever yardım edecek ki cami yapımı tamamlansın” şeklinde konuştu.

“CAMİNİN MAALİYETİ 40 MİLYON TL’Yİ BULUR”

Tıbbiye Cami ve Külliyesi’nin yaklaşık maliyetini açıklayan Prof. Dr. Oğuz Tuncer, “Neye elimizi atsak peşin para istiyorlar. Peşin para vermedin mi kimse malzeme vermiyor. Sıkıntı burada çünkü bunun maliyeti çok. Cami inşaatının tamamlanıp külliyesi ile birlikte faaliyete girmesi tahminen 40 milyon TL’yi bulur. Bu tahmini bir rakamdır. Her gün bu rakam da artıyor. Çünkü bugün aldığınızı yarın gittiğinizde peşin para yoksa satıcı yüzde 10 ile yüzde 20 civarında fark koyarak size satıyor” diye konuştu.

“MİMARİ DESEN OLARAK TEK”

Caminin tamamlanması için yardımseverlere çağrıda bulunan Tıbbiye Cami ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Saymanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, “Camimiz 2 bin 500 kişilik bir camidir. Dış avlu ile beraber ortalama 4 bin kişi namaz kılabilecek kapasitededir. Ankara’dan bu tarafa mimari desen olarak tek özelliği olan bir cami olacak.

Bu cami için üniversitenin verdiği alan 20 bin dönüm ama caminin oturduğu inşaat alanı 6 bin 500 metre kare, geri kalan 14 dönümü de yeşil alan olarak yapılacak. Yardımseverlerden cami için duyarlı olmalarını istiyoruz. Yardımlarını artırsınlar istiyoruz. Bu cami bir an önce faaliyete girsin temennisindeyiz” dedi.

Ömer Bildik