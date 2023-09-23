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Muradiye Kaymakamlığı, Muradiye Belediyesi, Muradiye Sağlık Müdürlüğü ve Muradiye Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğine, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

“Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Yöntemleri ile Şehrini Keşfet Gelecek Enerjini Koru” sloganıyla bisiklet turu düzenlendi. Karbon emisyonunun azaltılması ve hava kalitesinin artırılması amacıyla çevre dostu ulaşım yöntemlerinden bisiklet sürmeyi ve yürüyüş yapmayı teşvik etmeyi hedefleyen etkinliğe yoğun bir katılım sağlandı.

Aydoğan, günün anlam ve önemine dikkat çekerek "Bizler de 'Muradiye Pedal Çeviriyor' projesiyle Avrupa Hareketlik Haftası'na destek verdik. İnsanlar daha çok hareket etsin, toplu taşımayı, özel arabayı daha az, bisikleti daha çok kullansınlar, asansör yerine merdivenden çıkmayı, bisiklet kullanamıyorsa yürümeyi tercih etsinler istiyoruz. Zaten vatandaşlarımız duyarlı, küçük çocuklarımızdan başlayarak yaş ne olursa olsun sağlığı elverişli olduğu sürece herkes bisiklet kullanıyor." dedi. İha