Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van'da havaların ısınması ile birlikte bazı mahallelerde su problemi yaşanıyor.

Yaşanan su kesintisi, bunaltıcı sıcakların olduğu bu günlerde vatandaşı ciddi sıkıntıya sokuyor.

Bir çok vatandaş, tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirerek yaşanan su probleminin çözümünü istiyor.

Bu serzenişlerden birini de İpekyolu İlçesinde bulunan Bahçıvan Mahallesi Muhtarı Nurten Sağlam yaptı.

Sosyal medya hesabından "Su Dua'sına çıksak mı? Acaba musluklardan su akar mı? Van'ın Merkezi (Bahçıvan Mahallesi)

Vicdan rahatsız :( Sussak mı, konuşsak mı?" şeklinde paylaşım yapan Muhtar Sağlam, bu paylaşımına VASKİ'yi etiketledi.