2024 Yılı İçin Güncellenmiş Muhtar Maaşı

Resmi Gazete'de yayınlanan son düzenlemeye göre, muhtar maaşlarının asgari ücretin sabitlendiği belirtildi. Bu yeni uygulama ile muhtarların, görev süreçleri boyunca maaşlar, asgari ücretin “düşmeyecek şekilde” belirlenmesi. 2024 yılı boyunca asgari ücrete yapılan büyük artışla birlikte, muhtar maaşları da yeniden düzenlendi. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmiş, bu seviyedeki muhtar maaşları da aynı seviyeye getirilmiştir. Böylece muhtarlar, emeklerinin karşılığını alacakları bir maaş seviyesine ulaşmış oldular.

Eşitlik İlkesi, Tüm Muhtarlara Aynı Maaş

15 Nisan 2022 tarihindeki düzenleme ile muhtar maaşlarının asgari ücretinin eşitlenmesi sağlanmış ve bu, köy veya mahalle takibi gözetilmeksizin tüm muhtarlar için geçerli kılınmıştır. Bu durum, muhtarların nerede görev yapacaklarına dair 17.002 TL maaş alacakları anlamına geliyor. Artık tüm muhtarlar, yapısal olarak sürdürülebilirken ekonomik anlamda daha güçlü bir destekle karşı karşıya.