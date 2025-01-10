Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, kongre süreci öncesi görevinden istifa ettiğini açıkladı. 2018 Yılından beri AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve 2020 yılında Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan Çalağan, yaş haddini tamamlamasından dolayı önümüzdeki günlerde yapılacak olan kongre öncesi görevinden istifa ettiğini açıkladı. Görev süreci boyunca birçok çalışmaya imza atmış ve geçtiğimiz dönem de milletvekili aday listesinde yer alan Çalağan, yayınladığı bir mesaj sonrası istifa ettiğini duyurdu.

İşte Çalağan'ın o mesajı:

Beş yıldır büyük bir onur ve gururla yürütmekte olduğum AK Parti Van Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimi, Genel Merkezimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler ve yaş haddimin dolmuş olması nedeniyle Ocak ayında düzenleyeceğimiz 7. Olağan Gençlik Kolları İl Kongresi'nde aday olmayacağımı paylaşmak istiyorum. Bu kutlu görev süresince aklımda ve kalbimde hep şu ilke vardı: "Bir davaya inanıyorsanız, o davanın en küçük bir taşı bile olmaya razı olmalısınız." Rabbime hamdolsun ki bu davanın bir ferdi, bu kutlu kervanın bir neferi olma şerefine nail oldum. "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturunu rehber edinerek Van'ın gençlerine, milletimize ve davamıza hizmet etmeyi şahsıma layık gören, milletimizin yeniden dirilişine liderlik eden, Türkiye'yi dünyada söz sahibi bir ülke haline getiren, sadece bir lider değil, aynı zamanda milletimizin gönlündeki güvenin ve inancın adı olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Görev sürecimde şahsıma yol gösteren ve destek olan Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Eyyüp Kadir İnan'a, samimiyeti ve yol göstericiliğiyle desteklerini hiç esirgemeyen Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Yusuf İbiş'e, Bölge Koordinatörümüz Sayın Murat Resul Karaman'a MYK ve MKYK üyelerimize, Van İl Başkanımız Sayın Emre Güray'a, değerli Milletvekillerimize, İl Kadın Kolları Başkanımıza, ilçe ana kademe başkanlarımıza ve teşkilatlarına, ilçe kadın kolları başkanlarımıza ve teşkilatlarına, birlikte sayısız işler yaptığımız, Van'ımıza birincilikleri getirdiğimiz, hep birlikte "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını şiar edinerek kapı kapı dolaşıp gönüller inşa ettiğimiz Gençlik Kollarımızın isimsiz kahramanları olan İl Yönetim Kurulu üyelerimize, ilçe Gençlik Kolları başkanlarımıza ve yönetimlerine, ÜNİAK ve Yeni seçmen teşkilatlarımıza, mahalle başkanlarımıza, teşkilatımızın tüm kademelerinde yer alan kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza ve her daim yanımda olan, dualarını eksik etmeyen kıymetli aileme yürekten teşekkür ederim. Bu dava, asla bir makam ya da mevki davası değildir. Bu dava, Hakk'ın rızasını kazanma, adalet ve doğruluk davasıdır. İmam Şafi'nin şu sözü, bu yolda bize rehber olmuştur: "Hakkı savunurken yalnız kalmak, haksızlık içinde kalabalık olmaktan iyidir." Görevim boyunca bu düsturla adaleti, ahlaki ve kardeşliği öncelemeye gayret ettim. Şimdi bu kutlu emaneti devretme vaktidir. Ancak bilinmelidir ki davamıza olan sadakatimiz, gayretimiz ve inancımız son nefesimize kadar sürecektir. Bu kararın ardından da, hizmet etmekten daima onur duyduğum bu davaya farklı alanlarda katkı sunmaya devam edeceğimi gönülden ifade etmek isterim. Vanlı genç kardeşlerim, sizlere olan inancım ve güvenim tamdır. Sizler, bu davanın yarınını daha güçlü bir şekilde inşa edecek nesillersiniz. Unutmayın, "Gençler! İmanınız varsa, imkânınız da vardır." Sizlerle birlikte, aynı ideal için mücadele etmek, benim için tarifsiz bir onur olmuştur. Bugün bu görevi devrederken, geride yüzlerce anı, dostluk ve birlikte başardığımız işlerle dolu güzel bir hikâye bırakıyoruz. Bizden sonra gelecek kardeşlerimizin de bu bayrağı daha yukarılara taşıyacaklarından hiç şüphem yoktur. Rabbim, bu kutlu yolda hepimize sebat ve istikamet versin. Bu bir veda değil, yeni bir başlangıçtır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun