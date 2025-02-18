Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, wanhaber’e özel yaptığı açıklamada, 2024 yılında kentte tiyatroya büyük bir ilginin olduğunu söyledi.

2024 yılı tiyatro faaliyetlerinden bahseden Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, açıklamasında 90 binin üzerinde seyirci ile buluşturduklarını ifade etti.

“BAŞARILI BİR YIL OLDU”

2024 yılının kendileri için başarılı bir tiyatro sezonu olduğunu söyleyen Erkmen, “2024 yılında 90 bin bandının üstünde seyirci kapasitesine ulaştık. Bu durum bizleri oldukça memnun etti. Yaptığımız işin iyi olduğunu da gösterdi. Seyircilerimiz de yapılan bu işin meyvesini, salonlarımızı doldurarak verdi. Van’da aylık 28-35 arası temsil verdik. Bunun yanı sıra turnelerimiz de oldu.” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAKALADIK”

Önceki dönemlere göre büyük bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, “Van Devlet Tiyatrosu kurulduğu tarihten bu yana 50-55 bin seyirci bandını geçememişti. Hedeflediği seyirci potansiyeline ulaşamamasında deprem gibi çeşitli durumların da etkisi büyük. Örneğin deprem döneminde tüm oyunlar çadırlarda oynanmıştı. Bunun yanı sıra pandemi süreci de araya giren olumsuzluklar arasındaydı.” diye konuştu.

2024’te Van’da çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğini de belirten Erkmen, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz 2024 yılında 21’incisini düzenlediğimiz Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinde; 11 gün içerisinde 23 ila 25 bin bandında seyirciyle bir araya geldik. Tüm bunlara kaliteli oyunlar, kaliteli etkinlikler ve çalışmalarla ulaştık. Her seyircimize, her çocuğumuza ayrı ayrı dokunduk. Seyircilerimiz, yaptığımız oyunlardan çok memnun kaldı. Olumlu geri dönüşlerin olması bizleri de oldukça memnun etti” ifadelerini kullandı.

“HEDEFLERİMİZİN ÜZERİNDE BİR SEZON GEÇİRDİK”

2024 yılında hedeflerinin üzerinde bir sezon geçirdiklerini anlatan Erkmen; “Geçtiğimiz yıl ilk defa müzede tiyatro oyunlarımızı sergiledik. Müze Haftasına da denk gelmesi ayrıca keyif verdi. Geçen sezon hedeflerimizin de üzerinde bir sezon oldu. Aynı şekilde 2025 sezonu için de şunu söyleyebilirim; hedeflediğimiz oranlara çok erken ulaşmış olduk ve şu anda çok mutluyuz. Gerek oyunlarımızın kalitesi gerek salonlarımızın doluluğuyla oldukça memnun olduğumuz bir sezonun içerisinde yer alıyoruz.”