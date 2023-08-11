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Araç sahipleri, benzin ve motorin ile ilgili zam iddiaları sonrası konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği iddia edilmişti. Motorin litre fiyatları için 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren 1,80 TL'lik fiyat artışı yapıldı. İşte 11 Ağustos 2023 Cuma günü benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 80 kuruş zam geldi, tabelalar değişti.

ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı zam sonrası ortalama olarak İstanbul’da 38.34 TL, Ankara’da 38.83 TL seviyelerine yükseldi.

Benzin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR? (11 AĞUSTOS 2023 CUMA)

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel rakamlar...

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 36,14 TL

İstanbul motorin fiyatı: 38.28 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL Mynet