Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

Motorine zam geldi.

2 LİRA FİYAT ARTIŞI

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Motorin grubunda 2,07 lira fiyat artışı meydana geldi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE MOTORİNİN LİTRE FİYATI

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 57,54 liraya, Ankara'da 58,57 liraya, İzmir'de ise 58,89 liraya yükseldi.

BENZİNE ZAM VAR MI

Benzin grubuna zam beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.