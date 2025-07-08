Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Son yaşanan gelişme ise, araç sahiplerini üzecek cinsten.

Akaryakıt ürünlerinden motorine zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE ZAM

Küresel bazda yükselen motorin fiyatları nedeniyle litre başına 1.15 lira zam yapılacak.

Zam, çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

51 TL FAZLA ÖDEME YAPILACAK

Zamsız haline göre, 45 litrelik bir araç deposu şu anda 2 bin 350 TL'ye doluyor.

Gelecek olan 1,15 TL'lik zamla birlikte ise depo çarşamba gecesinden itibaren, 2 bin 401 TL'ye dolacak.

Zamdan sonra bir depo mazot için 51 TL fazla ödeme yapılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.