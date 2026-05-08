İran savaşındaki anlaşma ihtimali ile petrol fiyatları gerileyince bu hafta benzine indirim yapılmıştı. Bu gece itibariyle motorin fiyatlarında da indirim var. İndirim devasa ancak eşel mobil sistemi sebebiyle kesinti ihtimali var. Eğer öyle olursa 7.17 TL'lik dev motorin indiriminin sadece yüzde 25'i vatandaşa yansıyacak.

Petrol fiyatlarının rekor fiyatları yükselmesi en büyük zamları motorin fiyatlarına getirmişti. Motorinin litre fiyatı bir çok şehirde 71 lirayı aşmış durumda. Benzinde bu hafta yapılan indirimin ardından bu kez motorin için büyük indirim haberi geldi. Motorin fiyatlarında tabela 9 mayıs cumartesi günü değişecek.

Motorin indirimi ne kadar?

Benzindeki indirim eşel-mobil kesintisi sebebiyle düşük olmuştu. Motorinde beklenen indirim 7.17 TL olarak duyuruldu. Ancak eşel mobil sisteminin devreye girmesi durumunda ne yazık ki bu büyük indirimin pompaya yüzde 75 kesintiyle yansıma ihtimali var.

Dev motorin indiriminin yüzde 75'i eşel mobile giderse indirim sadece 1.79 TL olacak.

Eşel mobil devreye girmezse motorinin litre fiyatında 7,17 TL indirim yapılacak

Saat 16.00'da motorinde eşel mobil kesintisi olup olmayacağı netleşecek.