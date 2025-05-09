Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu tarafından 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Van Edremit Evliya Çelebi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek “Modern Şehirlerde Bisiklet Kullanımı, Sorunlar ve Öneriler” çalıştayı, bisikletin ulaşım aracı olarak yaygınlaşmasını hedefleniyor.

Kurumsal işbirliğiyle düzenlenecek etkinlik, bisiklet kullanımının önündeki engelleri masaya yatırarak çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Saat 09:00’da başlayıp 14:00’e kadar sürecek çalıştay, Van’ın modern şehirleşme anlayışıyla bisiklet kullanımını entegre etme vizyonunu destekliyor.

Etkinlikte, bisikletin ulaşım aracı olarak etkin kullanımını engelleyen mevcut sorunlar tespit edilecek, bisiklet dostu şehir uygulamaları incelenecek ve Van’a özgü çözüm önerileri tartışılacak.

Çalıştay, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bisiklet kullanıcılarının katılımıyla geniş bir perspektif sunmayı hedefliyor. Organizatörler, tüm paydaşların desteğini ve işbirliğini önemsediklerini vurguladı.