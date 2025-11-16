11. Yargı Paketi kapsamında Aralık 2025'te yasalaşması beklenen düzenleme, ses tanıma, parmak izi, yüz ve göz taraması gibi yöntemleri devreye alacak. Banka ve kredi kartlarına özel çip takılması da zorunlu hale gelecek.

Bu uygulamayla özellikle 65 yaş üstü kullanıcıların korunması hedefleniyor.

BDDK'nın Şubat 2025 bülteninde talep ettiği güvenlik altyapısı güçlendirmesi, Haziran 2025'ten beri çift aşamalı doğrulama ile destekleniyor.

Dijital dolandırıcılık vakaları artmıştı

Son yıllarda SMS ve uygulama hileleriyle yüzlerce mağduriyet yaşanırken, BDDK Şubat 2025'te bankalardan ek önlemler talep etti.

Haziran 2025 itibarıyla havale, EFT ve FAST işlemlerinde SMS kodu zorunlu hale geldi; biyometrik entegrasyon bu sistemi tamamlayacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, teklif banka hesaplarına biyometrik verileri ekleyerek dolandırıcıların hesap erişimini engellemeyi amaçlıyor.

Yüksek tutarlı transferlerde ses, yüz, parmak izi veya iris taraması istenecek; kartlara entegre edilecek çip, fiziksel ve dijital işlemleri doğrulayacak.

Dolandırıcılık vakalarını yüzde 70 azaltabilir

Düzenleme, ses tanıma gibi yöntemlerle akıllı telefon kullanmayan 65 yaş üstü kesimi koruma odaklı. Finans uzmanları, biyometrik sistemin dolandırıcılık oranını yüzde 70 azaltabileceğini öngörüyor.

Tüm kamu ve özel bankalar kapsama girecek; geçiş süreci 2026 ortalarına kadar sürecek. Kullanıcılar, işlem sırasında ek doğrulama yapacak; örneğin, yüz tanıma başarısız olursa alternatif yöntemlere geçilecek.