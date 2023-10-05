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Van’da okulöncesi ve ilkokul öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Çocuklar, Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı tarafından karşılandı.

Burada leylek ve şahin gibi yaban hayvanlarını yakından gören öğrenciler, aynı zamanda tahnit uygulanan yaban hayvanlarını da görme fırsatı buldu. Öğretmenleriyle tedavisi tamamlanan güvercinleri doğaya salan öğrenciler, daha sonra merkezin yerleşkesinde yürüyüş yaptı.

“Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi”

İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Lokman Aslan, doğayla iç içe olan çocukların çok mutlu olduğunu belirtti. Çocuklara doğal hayat ve yaban hayvanlarının korunması gerektiği yönünde bilgiler verdiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Bu program, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğüyle birlikte yaklaşık 100 öğrenciyi burada misafir ettik. Hayvanları gören çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Programlarımıza bu çerçevede devam edeceğiz” dedi.

Yaban hayvanlarını ilk kez bu kadar yakında gördüklerinden dolayı çok heyecanlandıklarını söyleyen minikler ise doğayı ve hayvanları korumak gerektiği mesajını verdi.

KAYNAK:İHA