Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Tüm Türkiye olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken gözaltı haberleri de peş peşe geldi.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Narin'e yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışan ekipler, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı. Amcanın sorgusu sürerken, anne Yüksel Güran da gözaltına alınarak ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Amca S.G.'nin, Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi. Narin'in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.

"BİZDEN ŞÜPHELENİRLER DİYE SÖYLEMEDİM"

Anne Güran, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullanmış, bu sözler sonrası oklar ağabey E.G.'ye çevrilmişti. Gözaltına alınan ağabey, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.