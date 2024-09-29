Alınan bilgilere göre, kaza, sabah 09.30 sıralarında, Diyadin-Doğubayazıt yolu kavşağında meydana geldi.

65 HA 531 plakalı minibüsün kontrolsüz girdiği kavşakta tırla çarpışması sonucu kazada 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine Jandarma ekipleri, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelemenin başlatıldığı belirtildi.