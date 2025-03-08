Edinilen bilgilere göre, aralarında emeklilere bayram ikramiyesinin de bulunduğu ekonomik düzenlemeleri içeren 15 maddelik yasa teklifi önümüzdeki pazartesi günü Meclise sunulacak. Her sene Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin geçen seneye göre bin lira artışla 4 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası dün bir araya gelen ekonomi kurmaylarının zam oranını netleştirmek için bir toplantı daha yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA