Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen İhtisas Akademi’26 lansmanına katılmak üzere yarın (10 Nisan Cuma günü) Van’da olacak. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından yürütülen program kapsamında Bakan Tekin’in gençlerle bir araya gelmesi ve çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Lansman programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andiç Kongre Merkezi’nde saat 13.00’te gerçekleştirilecek. Etkinlikte Bakan Tekin’e TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de eşlik edecek. Program kapsamında hem gençlerle buluşma hem de İhtisas Akademi’26 çerçevesinde çeşitli resmi temasların yapılması planlanıyor.

TÜGVA tarafından 2019 yılından bu yana 81 ilde sürdürülen İhtisas Akademi programı, “çağın meselelerine duyarlı, düşünce derinliği olan ve bilimle irfanı buluşturan bir gençlik yetiştirmeyi” hedefliyor.

Van’da gerçekleştirilecek lansmanla birlikte programın yeni dönemine ilişkin yol haritasının paylaşılması ve gençlerin bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmaların duyurulması öngörülüyor.