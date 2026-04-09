Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

Kar Yağışı-87

"Van'da 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı"

Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray’da 1, Başkale'de 3 ve Çatak'ta olmak üzere toplam 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA