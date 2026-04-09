Van’da bugün yağmur ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kırsal kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı olurken, kent merkezinde ise yer yer yağmur ve kar yağışı görüldü. Çevrede etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde bulunan mahalle ve mezra yollarının kapanmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Zaman zaman dört mevsimin bir arada yaşandığı kentte, Vanlılar sabah saatlerine önce yağmur, ardından kara dönüşen yağışla uyandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Birçok vatandaş yağışlara hazırlıksız yakalandı.

11 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle üç ilçede toplam 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Buna göre, Bahçesaray ilçesinde 1 mezra yolu, Başkale ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Çatak ilçesinde ise 4 mahalle ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BAHÇESARAY YOLU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Öte yandan, kış aylarının çetin geçtiği Bahçesaray’da yaklaşık 3 buçuk aydır kapalı olan Van-Bahçesaray karayolunun ulaşıma açılması için çalışmaların yeniden başlatıldığı bildirildi.

VAN’DA 5 GÜN YAĞMUR GÖRÜNÜYOR

Ayrıca Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Van ve ilçelerinde önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların pazartesi gününe kadar yağmur, pazartesi günü ise karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.