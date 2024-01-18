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Ökten, kentteki programları kapsamında İpekyolu içesindeki Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

Dikiş nakış, kuaförlük, bilgisayar ve müzik atölyelerini gezerek kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet eden Ökten, çalışmalar hakkında Merkez Müdürü Şahin Arık'tan bilgi aldı.

Ökten, ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ı ziyaret etti.

Daha sonra Atatürk Anadolu Lisesine geçen Ökten, okulun pansiyonunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Ökten'e ziyaretlerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.