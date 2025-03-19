Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Başkanlığın oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi. Yönetmelik, Başkanlığın teşkilat yapısı, hizmet birimleri, görevleri, Başkanlıkta görev yapan personel ile yürütülen iş ve işlemleri kapsıyor.

Buna göre, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programlarını, yönetici yetiştirme programlarını ve öğretmen, yönetici ile diğer personelin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmelerine yönelik eğitim programlarını hazırlayacak ve uygulayacak.

Başkanlık, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirleyecek, gelişen şartlara göre güncelleyecek. Öğretmenlere, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerler ile dijital yeterlikleri kazandıracak eğitim faaliyetlerini planlayacak olan Başkanlık, öğretmen, yönetici ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyecek, bu ihtiyacı karşılayacak eğitim programlarını hazırlayacak ve eğitimlerin etkinliğini takip edecek.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından talepleri uygun görülmesi halinde giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla özel öğretim kurumlarında görev yapanlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline de eğitim verilebilecek.

Başkanlık, eğitim öğretim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek, görev alanına giren konularda yayın yapacak, araştırma, geliştirme, proje faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütecek. Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirilecek.

Öğretmenlere yönelik özel gün ve kutlama programlarını da koordine edecek Başkanlık, öğretmen, yönetici ve diğer personelin kültür, sanat, spor ve benzeri alanlarda gelişimlerine yönelik faaliyetler de yürütecek.

Milli Eğitim Akademisi Başkanı

Yönetmelikle, Milli Eğitim Akademisi Başkanının görevleri de belirlendi. Bu kapsamda, Başkanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminde Başkan, Milli Eğitim Bakanına karşı sorumlu olacak.

Başkan, Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuat ile kalkınma planı, stratejik plan ve diğer üst politika belgeleri doğrultusunda Başkanlığı yönetecek.

Başkanlığın görev alanına giren konularda, amaç, hedef ve stratejiler oluşturacak olan Başkan, belirlenen amaç, hedef ve stratejiler doğrultusunda uygulamaları koordine edecek.

Başkan, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulu'na başkanlık edecek, başkanlık tarafından icra edilen iş ve işlemlerden gerekli görülenler hakkında Kurul'un bilgilendirilmesini sağlayacak.

Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulu

Yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulu, Başkan ve 10 kurul üyesinden oluşacak. Kurul, Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikaların uygulanmasına ilişkin standartları belirleyecek.

Öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirlenmesini sağlayacak Kurul, Başkanlık tarafından düzenlenecek eğitimlerin programlarını hazırlayacak.

Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarından Milli Eğitim Akademisinden çıkarma cezası alanların bu cezaya karşı yaptıkları itirazları inceleyerek karara bağlayacak Kurul, özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen eğitim ve iş birliği taleplerini değerlendirerek karar verecek.

Kurulca hazırlanan standartlar, yeterlikler, eğitim programları ve yıllık çalışma planı Bakan onayından sonra uygulanabilecek. Ayrıca Kurul, Başkanın bulunmadığı durumda Başkan tarafından toplantıya başkanlık etmek için görevlendirilen başkan yardımcısının başkanlığında da toplanabilecek.

Eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecek

Yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığının hizmet birimleri, daire başkanlığı düzeyinde 9 birim ve bir özel bürodan oluşuyor.

Yönetmeliğe göre, Başkanlık bünyesine atanan veya görevlendirilen milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcıları, Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda, araştırma, inceleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapacak, ulusal ve uluslararası çalışmaları takip edecek, Türkiye'de uygulanabilir politika ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunacak.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığının görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekli görülen yerlerde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecek.

Eğitim ve uygulama merkezlerinin denetiminden Bakanlığın denetim birimleri sorumlu olacak ve Başkanın talebi üzerine ilgili Bakanlık birimlerince denetim gerçekleştirilebilecek.

Merkezlerin yönetici ve eğitim personeliyle diğer personeli Bakanlıkça görevlendirilecek veya atanacak.

Resmi Gazete'de 4 Ocak 1995'te yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırıldı.