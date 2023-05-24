Wanhaber – Haber Bülteni

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, ilçe ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Temaslarına Çaldıran, Muradiye ve Erciş ilçelerinde vatandaşları ziyaret ederek başlayan Kayatürk, Muradiye’de bulunan Van Şelale Mermer ve Granit Fabrikasını da ziyaret etti.

Erciş sürekli eğitim merkezinde ilçe halkı ile buluşan Kayatürk, talepleri dinleyerek istişarelerde bulundu.

Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Ak Parti Van Milletvekili Kayatürk, ikinci turda yapılacak

Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan için destek sözü aldı.