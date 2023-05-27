Ak Parti Van Milletvekili ve MKYK üyesi Burhan Kayatürk seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Programına Van Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD),Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) ziyaret ederek başlayan Kayatürk, Daha sonra ‘Anatolia Jewelry Show’ fuarına katıldı.

MÜSİAD Van Şube Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Burhan Kayatürk, Şube Başkanı Ertuğrul Balibay ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Sanayici, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve her kesimden insanla bir araya geldiklerini vurgulayan Kayatürk, İlimizde sanayici ve esnaflarımızla bir araya geliyor sorunlarını dinliyor ve çözüm önerileri buluyoruz dedi.

ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret eden Milletvekili Kayatürk, Ekonomi ve seçim gündemini değerlendirerek talepleri dinledi ve 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi destek istedi.

Kayatürk’ten, ‘Anatolia Jewelry Show’ fuarına ziyaret Ak Parti Van Milletvekili ve MKYK üyesi Burhan Kayatürk, Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği’nin desteğiyle Us Fuar tarafından 2’incisi gerçekleştirilen ‘Anatolia Jewelry Show’ fuarını ziyaret etti.

Fuarda stantları tek tek ziyaret ederek ürünleri inceleyen Milletvekili Kayatürk, Kuyum sektörünün marka temsilcilerinin Van’da buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.