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İstanbul TÜYAP Fuar Alanı’nda, 17 Mayıs’ta başlayan 8’inci Turkish Open WAKO World Cup Dünya Kupası Şampiyonası tamamlandı.

Bu yıl İstanbul’da 8.’si düzenlenen Turkish Open WAKO World Cup Dünya Şampiyonasında yarışan 13 yaşındaki Vanlı Elif Nuran Yılmaz, dünya 3.’sü oldu.

+42 kg minik bayan point fighting branşında bronz madalyaya uzanan Vanlı Elif Nuran Yılmaz, mutluluk yarattı. Daha önce il, bölge ve ülke bazında düzenlenen organizasyonlarda 2 defa Van 1.’liği, bir kez Bölge 1.’liği elde eden Elif, bir kez de Türkiye şampiyonluğuna uzandı.

Sonraki hedefinin milli takıma gitmek olduğunu söyleyen Elif, bunun için çok çalışacağını belirtti.

“TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MAÇA ÇIKACAĞIM”

İstanbul’da düzenlenen Dünya Şampiyonasından sonra konuşan Elif Nuran Yılmaz, “4 yıldır Kick Boks yapıyorum. Kick Boksta birinciliklerim, ikinciliklerim ve üçüncülüklerim oldu. Son katıldığım turnuvada dünya kupasında İstanbul’da üçüncülük elde ettim.

Ondan önce iki tane Van birinciliğim var. Bir tane bölge birinciliğim, bir tane Türkiye birinciliğim var ve bir tane de dünya üçüncülüğüm oldu. Bir dahaki müsabakada yeniden Türkiye şampiyonluğu için maça çıkacağım. Bu maçlar benim için çok zor oluyor. 1 hafta ailemden uzak kalabiliyorum” diye konuştu.

Kick Boks’ta mücadele ederken zorlandığı anları anlatan 13 yaşındaki Elif Yılmaz, “Kick Boks’ta en zorlandığım şey, bazen karnıma ya da burnuma tekme yiyorum. Aldığım bu darbeler nefes kesintilerine, burun kanamalarına yol açıyor. Beni onlar çok zorluyor” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNEM”

En büyük destekçisinin annesi ve antrenörü olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Herkes yaptığı sporu devam ettirsin. Gerçekten emek versin, bir yerlere gelmeye çalışsın. Bu emeğin karşılığını mutlaka alacaktır. Bana destek olan, bu başarıları elde etmemde yardımcı olan başta annem, sonra antrenörüm olan Barış Aydın ve Yöntem Kolejinde ki hocalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Elif Nuran Yılmaz, önümüzdeki ay Mardin’de düzenlenecek Kick Boks müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olmak istediğini belirtti.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik