Van’da sabah saatlerinde bazı noktalarda hafif kar yağışı görüldü. Meteoroloji Van merkez ve diğer ilçeler için belli saatler arasında hafif kar yağışı olacağını bildirdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan paylaşıma göre; bugün bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu ilçelerinde aralıklı hafif kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği de kaydedildi.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı hafif kar yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı hafif kar yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı hafif kar yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı hafif kar yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı hafif kar yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı hafif kar yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı hafif kar yağışlı