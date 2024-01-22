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Meteoroloji verilerine göre bugün Van’ın da içinde olduğu bölge illerine kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde yoğun ve bazı bölgelerde ise kuvvetli kar yağışı beklenirken, Meteoroloji bazı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda; “Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Yağışların Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir” denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Van ve bölge illeri için şu uyarıda bulundu; “Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don uyarısında da bulunan Meteoroloji; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, bir uyarıyı da çığ tehlikesine yönelik yaparak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.