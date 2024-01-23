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Kar yağışının akşam saatlerinden sonra kendisini göstereceği tahmin edilirken, etkisini ise yarın akşam saatlerinden itibaren yitirmesi bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan paylaşımda; “Bugün (23.01.2024) akşam saatlerinden sonra Van il genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisine girmesi beklenmektedir.

Yağışların, gece yarısından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte kar şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir. Söz konusu kar yağışlarının il genelinde yarın (24.01.2024) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışları şeklinde görülmesi beklenmektedir. Yağışlı sistemin yarın (24.01.2024) akşam saatlerinden sonra il genelinde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir” denildi.

UYARILARDA BULUNULDU

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Van için uyarılarda da bulunularak, şöyle denildi; “Kar yağışları sırasında yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, bölgenin yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Kurubaş, Güzeldere, Tendürek) ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Van Valiliği de, meteorolojik veriler doğrultusunda aynı uyarıyı yaptı.