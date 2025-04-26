Meteorolojik tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenirken, yağışların öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzey ilçeleri ile Hakkari ve Bitlis'te yerel olarak kuvvetli olması ön görülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenen Van’da rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van için toz taşınımı uyarısı ile çığ tehlikesi uyarısında bulunarak şu ifadeleri yayımlandı:

“Bölgemizde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu