Meteorolojik tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenirken, yağışların öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzey ilçeleri ile Hakkari ve Bitlis'te yerel olarak kuvvetli olması ön görülüyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenen Van’da rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van için toz taşınımı uyarısı ile çığ tehlikesi uyarısında bulunarak şu ifadeleri yayımlandı:
“Bölgemizde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:
- İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Başkale Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu