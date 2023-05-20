Wanhaber – Özel

Van’da dün gece başlayan yağış, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Zaman zaman etkisini yitiren yağışların bugün geç saatlere kadar etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için turuncu kodlu uyarı yaparken, aralarında Van’ın da bulunduğu 18 il için ise sarı kodlu uyarı yaptı.

Sağanak yağışların bugün Van’ın güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI NE DEMEK?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

VALİLİK DE UYARMIŞTI

Van Valiliği de olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyarmıştı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; Hakari ve Van il merkezi dahil olmak üzere, Van il merkezinin güney ve doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çamur şeklinde yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur” denilmişti.

Mehmet Salih Giyci