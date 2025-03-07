Geçtiğimiz haftaya göre hava sıcaklıklarının hissedilir derecede arttığı Van’da gece ve sabah saatleri için buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesi devam ediyor. Meteoroloji, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı yaptığı uyarıları sürdürdü.

Havanın bugün bölge genelinde parçalı ve az bulutlu olduğu görülürken, meteoroloji Van ve bölge illeri için sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini bildirdi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don olaylarına ilişkin; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bir uyarıyı da çığ tehlikesine karşı yapan meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” paylaşımı yaptı.