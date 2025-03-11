Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın hava durumuna ilişkin tahminleri paylaştı. Kent genelinde hava sıcaklıkları artarken, doğu ve güney ilçelerinde yağış beklentisi bildirildi.

Bugün bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu ve güney ilçelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don uyarısını sürdürerek; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine de dikkat çekilerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Van’da bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık dereceleri şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 8

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 8

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 8

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 14

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 10

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 15

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 12

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 10

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 13

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 13

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 9

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 10