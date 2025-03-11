Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın hava durumuna ilişkin tahminleri paylaştı. Kent genelinde hava sıcaklıkları artarken, doğu ve güney ilçelerinde yağış beklentisi bildirildi.
Bugün bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu ve güney ilçelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji, buzlanma ve don uyarısını sürdürerek; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Çığ tehlikesine de dikkat çekilerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.
BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
Van’da bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık dereceleri şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 8
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 8
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 8
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 14
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 10
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 15
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 12
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 10
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 13
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 13
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 9
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 10