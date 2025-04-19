Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahmini hava durumu verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Van’ın kuzey, doğu ve merkez ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Aynı zamanda, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Van’da bugün ve yarın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

İpekyolu;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Tuşba;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Edremit;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Bahçesaray;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Başkale;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Çaldıran;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Çatak;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Erciş;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Gevaş;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Muradiye;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Özalp;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu

Saray;

19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu