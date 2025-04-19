Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahmini hava durumu verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Van’ın kuzey, doğu ve merkez ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Aynı zamanda, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Van’da bugün ve yarın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
İpekyolu;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Tuşba;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Edremit;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Bahçesaray;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Başkale;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Çaldıran;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Çatak;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Erciş;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Gevaş;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Muradiye;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Özalp;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu
Saray;
19 Nisan Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu