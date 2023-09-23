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WanHaber / M. Salih Giyci

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Aydın, hayatını kaybetti. Aslen Siirtli olan ve uzun yıllardır Van'da bulunan Aydın, önceki gün hayatını kaybetti.

Mesut Aydın'ın vefat haberini AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray duyurdu. Güray, sosyal medya hesaplarından "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Kıymetli yol arkadaşım, İl Yönetim Kurulu üyemiz muhterem Mesut Aydın abimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Aydın ailesinin ve teşkilatımızın başı sağolsun, Allah rahmet eylesin. Cenazesi öğle namazına müteakip Tillo camisinden kaldırılıp, Garipler mezarlığına defnedilecektir. Taziye yeri: Tillolular Derneğidir" paylaşımında bulundu.

