Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçesi arasında Kato Dağı sırtları ile Besler Dereler Bölgesinin etrafını çevrelediği Masiro Çayı, kanyonları ve mağaraları ile bir doğa harikası. Kanyonda bir de bir mağaranın içinden geçilerek girilen sarp bir kayalığa inşa edilmiş tarihi bir kilise bulunuyor. Yaklaşık 1 saatlik yürümeyle ulaşılan kanyon ve mağara bölgede terörün bitmesiyle ziyaretçilerini bekliyor.



Bölgeyi ziyarete giden gazeteci Ziya Türk, "Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçesi sınırları içerisinde bulunan Masiro kanyonundayız. Mesiro kanyonu bölgenin saklı cennetlerinden birisi. Ülkemizde terör örgütü faaliyetlerinin sone ermesi, huzur ve güvenin sağlanmasından sonra bölge halkı ve bölge dışındaki vatandaşlar bu aklı güzellikleri keşfetmek için yoğun bir şekilde bu bölgeyi ziyarette bulunuyorlar. Mesiro kanyonunun bulundu yer hem yeşilliği ve doğal güzelliği ile hem temiz havasıyla, hem doğal yaşam alanıyla ülkemizin cennet köşelerinde bir yer. Buradan akan su Botan Çayı’na dökülüyor” dedi.iha