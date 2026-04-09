İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, kapalı kaldığı 28 Şubat'tan bu yana yeniden ibadete açıldı. Müslümanlar, sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistin medyasına göre İsrail güçlerinin kimlik kontrolü, bazı gençlerin içeri girişini engellemesi, kapıda bazı ziyaretçilere saldırması gibi sıkı önlemlerine rağmen yaklaşık 3 bin Müslüman, Mescid-i Aksa'da sabah namazında saf tuttu.

İsrail'den provokasyon

Mescid-i Aksa'nın sabah ezanıyla birlikte açılmasının ardından İsrailli Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa külliyesine baskın düzenledi.

41 gündür kapalıydı

İsrail yönetimi, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıları bahane göstererek "toplu buluşmaları engelleme" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'yı kapatmıştı.

Kudüs İslam Vakıfları Dairesi, dün Mescid-i Aksa'nın sabah namazı için yeniden açılacağını ve herkesin girişine izin verileceğini açıklamıştı.