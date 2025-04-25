Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta mücadelesinde Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta lig heyecanı devam ediyor. Ligin 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’ye konuk olacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Mersin Stadyumu’nda oynanacak Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. – Artı Değer Van Spor FK maçında hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Oğuzhan Anıl ve Gökhan Karaboğa maçta yardımcı hakem olarak, Armağan Çıbık ise dördüncü hakem olarak görev alacak.