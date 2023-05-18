Merkez Bankası’nın (TCMB) nakit avans ile ilgili düzenlemelerinin ardından bankalar kredi kartlarını nakit avanslara kapattı. Kredi kartı ile avans çekmek isteyen müşteriler "işlem hatası" ile karşılaşıyor.

Merkez'in salı günkü adımı döviz ile ilgili oldu. Bankalar için daha önce yüzde 5 olan TL dönüşüm şartı, yüzde 10'a çıkarıldı. Oran 28 Temmuz itibarıyla yüzde 30'a çıkarılacak.

Bu adımdan bir gün sonra, bankaların döviz alım limiti de düşürüldü. Bankalara sözlü olarak bildirilen düzenleme ile günlük alım limiti yüzde 25 azaltıldı. Bankalardan, firmaların acil olmayan döviz taleplerini de vadeli sözleşmelere yönlendirmeleri istendi.

Bu adımın nakit avans ile döviz alımının önüne geçilmesi planlanıyor.

Seçim öncesi döviz talebinin önünü kesmek isteyen Merkez Bankası'nın kararıyla gerçek kişi hesaplarında yüzde 10 Türk Lirası dönüşümünü sağlayamayan bankalar, 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında eksik kalan kısım için 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek.

Süperhaber