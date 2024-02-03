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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda sürpriz bir koltuk değişimi yaşandı. Bir süredir Hafize Gaye Erkan’ın babası ile ilgili iddialar gündemi meşgul ederken, Erkan “Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlenmiştir.

Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum” açıklamasını yaparak görevinden istifa etti. Resmi Gazete’de ‘görevden alınan’ ifadesi kullanılan Gaye Erkan’ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan getirildi.

İLK KEZ KAMERA KARŞISINA ÇIKACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni Başkan” diyerek tanımladığı Fatih Karahan’ın yeni görevindeki ilk sınavı ise 8 Şubat’ta olacak. İlk kez kameraların karşısına geçecek olan Karahan yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açıklayacak.

ÖNCE RAPOR SONRA SORU CEVAP

Daha önce Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda herhangi bir değişiklik olmazsa toplantı saat 10.30'da yeni Başkan Karahan’ın sunumuyla başlayacak. Karahan daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

2024 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 36

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.