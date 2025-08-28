TCMB, haftal\u0131k para ve banka istatistiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nBuna g\u00f6re, 22 A\u011fustos itibar\u0131yla Merkez Bankas\u0131 br\u00fct d\u00f6viz rezervleri 162 milyon dolar art\u0131\u015fla 91 milyar 90 milyon dolara \u00e7\u0131kt\u0131. Br\u00fct d\u00f6viz rezervleri, 15 A\u011fustos'ta 90 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.\r\n\r\nBu d\u00f6nemde alt\u0131n rezervleri ise 345 milyon dolar azal\u0131\u015fla 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara indi.\r\n\r\nB\u00f6ylece Merkez Bankas\u0131n\u0131n toplam rezervleri, 22 A\u011fustos haftas\u0131nda bir \u00f6nceki haftaya g\u00f6re 183 milyon dolar azal\u0131\u015fla 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara geriledi.