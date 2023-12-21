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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Aralık ayı için belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından piyasalarda merakla beklenen yılın son faiz kararı duyuruldu. Peki Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? İşte yüzde 40,00 seviyesinde bulunan politika faizi için gelen son dakika haberinin detayları…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR AÇIKLANDI

Haziran ayından bu yana 500, 600, 750 derken politika faizleri yüzde 8,50 seviyesinden 3.150 baz puan artış ile yüzde 40 seviyesine yükseltilmişti. TCMB faiz kararı için nefesler tutulmuş PPK toplantısından çıkacak karar beklenirken açıklama geldi. Merkez Bankası faizleri 250 baz puan artırarak yüzde 42,50 seviyesine yükseltti.

TCMB'nin PPK toplantısına ilişkin ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyordu. Böylece beklentiler karşılanmış oldu.