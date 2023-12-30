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Enflasyondaki düşüş eğilimine dikkati çeken Yılmaz, memur ve emeklilere yapılacak zam konusunda, "Alt gelir gruplarını özellikle gözetecek ve onlar için imkânlarımızı sonuna kadar zorlayacağız" dedi. Yılmaz, şu mesajları verdi:

DÜŞÜK GELİRLİLER GÖZETİLECEK

Memur zammı, OVP'de tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacak.

Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranı da netleşecek.

Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak.

Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak.

Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli. Bu noktada en düşük emekli aylığı 7.500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3.500-5.000 olduğu halde 7.500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor.

Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz. Unutmayalım ki, depremin maliyeti de jeopolitik riskler de halâ önümüzde.

GÜVEN ORTAMI PEKİŞTİ

Mayıs seçimlerinin tamamlanması ve siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla güven ortamı pekişti. Döviz meselesi ve ödemeler dengesindeki sorunlar büyük ölçüde aşıldı

Cari açıkta 10 milyar doları aşan iyileşme başladı. 2023 yılı milli gelirini de yüksek bekliyoruz.

Rezervlerde de iyileşme sağlandı. Riskler düşmüş oldu. Bütçede, hedefin üzerinde performans var. Türkiye'ye dair algı olumlu yönde değişti. Öngörülebilirlik arttı. Dış finansmanın maliyeti geriledi.

BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Türkiye son 20 yılda ortalama yüzde 5.4 büyüdü. Dünyada bu oran 3.6. 9 ayda yüzde 4.7 büyüme kaydettik. OVP'de 4.4 demiştik, yani hedefi tutturuyoruz. İhracatta 255 milyar doları aşacağız. Turist başına gelir 65 dolardan 100 dolara geldi. 55 milyar dolar gelir bekliyoruz.

GENÇ İSTİHDAMI ARTIYOR

İstihdam 32 milyona yaklaştı. İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğünde. Yılı tek hane ile kapatacağız. Gençlerin ve kadınların işgücüne katılımı arttı.

ENFLASYON GERİLİYOR

Enflasyon yılsonunda yüzde 65 civarında gerçekleşecek. Şu anda aylık ortalama enflasyon artışında 2022'nin altındayız. Geçen yıl aylık ortalama yüzde 4.26 olan enflasyon, bu yıl 3.82'ye geriledi. Enflasyon 2024'ün ortasından itibaren belirgin şekilde düşecek. Önemli olan enflasyonda beklentileri kırmak.

KİRA VE KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Aldığımız bir dizi önlemle otomobilde fiyat artışları durdu. Kira artış hızında da ivme kaybı var. Deprem konutları, sosyal konutlar devreye girecek. TOKİ'ye ciddi bütçe aktarıyoruz. Yüz binlerce sosyal konut yapacak. Yeni inşaatlarla konut talebini karşılayacağız. Ayrıca günlük daire kiralamaya ilişkin düzenleme de devreye girecek. Asgari ücret sonrası, etiketlerdeki suni oynamayla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı yoğun denetimler yürütüyor.

TARIMDA ÜRETİM PLANLAMASI BAŞLADI

Tarım bizim için önemli bir başlık. Üretim planlaması su miktarı ve toprağın yapısına göre olmalı. Su miktarına göre bitki deseni oluşturulmalı. Çölleşmeye doğru giden bir süreç var. Tarım Bakanlığı bu yönde ciddi hazırlık içinde.

BANKALARA TOPLUMSAL KREDİ NOTU

Merkez Bankası 'toplumsal yatırım notu' üzerinde çalışıyor. Bankalara denilecek ki 'Şu alanları belirledik. Bunlar toplumsal açıdan önemli alanlar. Buralara daha çok kredi veren bankaların notu ona göre düzenlenecek.' Bankaları yatırıma, ihracata, toplumsal projelere yönlendireceğiz.

İTHALAT BAĞIMLILIĞI YÜKSEK DEĞİL

Türkiye'nin ithalat bağımlılığı söylendiği kadar yüksek değil. Sanayi Bakanlığı bu konuda ölçüm yaptı. İthalata bağımlılık oranı satış (ihracat) üzerinden yüzde 34, üretim üzerinden yüzde 18. Enerji gibi zorunlu ithal etmemiz gereken kalemler de var, yeterince üretemediğimiz için ithal ettiğimiz ürünler de. Bunları ayrıştırıp tek tek bakacağız.

İHRACATA ÖZEL DESTEK

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi güncellendi. Teknolojik seviyeleri yükseltecek, nitelikli istihdamı artıracak şeffaf bir finansman modeli uygulanacak. Tasarrufları artırmaya, kaynakları verimli alanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Yatırım ve ihracatı önceliklendiriyoruz. Sosyal konut yapımlarını da bu kapsamda değerlendiriyoruz. İhracatçı desteklerini de önemsiyoruz. Nitekim Eximbank'ın kredi hacmini 10 kat arttırdık.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

YÜZDE 15'E EK ENFLASYON FARKI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

ZAMLI MAAŞLAR 15 OCAK'TA

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.