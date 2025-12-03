TÜİK verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87 artarken yıllık bazda yüzde 31,07 oldu.

Böylelikle temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayını içeren 5 aylık enflasyon oranları da belli oldu. Kamu çalışanlarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak zamlı maaşları için gözünü yıl sonunda acıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevirdi.

Türkiye'de toplam 8 milyon memur ve 16 milyon emekli bulunuyor. Çalışan emekli sayısı da 2 milyonu aşmış durumda. Belirlenecek zam oranları bu kesimlerin tümünü etkileyecek.

NİHAİ ORANIN BELİRLENMESİNE 1 AY KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ve memurların ocak ayı zam oranı için sadece 1 veri kaldı. Kesin zam oranları TÜİK’in aralık ayı enflasyon verileri açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29-30 bandında gelmesi bekleniyor.

ARALIK ENFLASYONUNUN AÇIKLANACAĞI TARİH

TÜİK, aralık ayı enflasyon verisini 5 Ocak 2026'da açıklayacağını duyurdu.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, Ocak 2026'da, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI UYGULAMASI

Kök aylıkları, en düşük emekli maaşının altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından tamamlanıyor. Emeklilerin arasındaki 3 milyon 716 bin kişi en düşük maaşını alıyor. Bu rakam 2025’in ilk yarısında 16 bin 881 TL olarak uygulandı.

Bir örnek vermek gerekirse maaşı 16 bin 881 TL’nin altında kalan ve kök aylığı 12 bin TL olan bir emekliye Hazine, 2025 yılında 4 bin 881 vererek maaşı 16 bin 881 TL’ye tamamladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklisinde ise belirlenecek olan enflasyon verisine ek olarak toplu sözleşme devreye giriyor. 2025 yılı ikinci dönemindeki Toplu Sözleşme oranı yüzde 5, 2026’nın birinci Dönem Toplu sözleşme oranı ise yüzde 11 ve 1.000 TL taban aylık zammı şeklinde belirlendi.

Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1.000 TL ilave ücret ödenecek.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

5 AYLIK ZAM ORANLARI

Bu rakamlar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE 5 AYLIK ZAM YÜZDE 11,20

6 aylık toplam enflasyon: Yüzde 11,20

KÖK MAAŞA GÖRE EMEKLİ ZAM HESABI:

17 bin TL → 18 bin 904 TL

17 bin 500 TL → 19 bin 460 TL

18 bin TL → 20 bin 16 TL

18 bin 500 TL → 20 bin 572 TL

19 bin TL → 21 bin 128 TL

19 bin 500 TL → 21 bin 684 TL

20 bin TL → 22 bin 240 TL

20 bin .500 TL → 22 bin 796 TL

21 bin TL → 23 bin 352 TL

21 bin 500 TL → 23 bin 908 TL

22 bin TL → 24 bin 464 TL

22 bin 500 TL → 25 bin 20 TL

23 bin TL → 25 bin 576 TL

23 bin 500 TL → 26 bin 132 TL

24 bin TL → 26 bin 688 TL

24 bin 500 TL → 27 bin 244 TL

25 bin TL → 27 bin 800 TL

25 bin 500 TL → 28 bin 356 TL

26 bin TL → 28 bin 912 TL

26 bin 500 TL → 29 bin 468 TL

27 bin TL → 30 bin 24 TL

27 bin 500 TL → 30 bin 580 TL

28 bin TL → 31 bin 136 TL

28 bin 500 TL → 31 bin 692 TL

29 bin TL → 32 bin 248 TL

29 bin 500 TL → 32 bin 804 TL

30 bin TL → 33 bin 360 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM HESABI:

Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL, 5 aylık kesinleşen zam oranıyla birlikte 1.890,67 TL artarak 18 bin 771,67 TL'ye çıktı.

MEMURLARA 5 AYLIK ZAM: YÜZDE 17,55

En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'den 59 bin 366,27 TL'ye çıktı.

En düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 TL'den 26 bin 649,76 TL'ye çıktı.

MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON ORANINA GÖRE MAAŞLARI

ÜNVANLAR / NET GÖREV AYLIĞI: 2025 TEMMUZ / 2026 OCAK

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu): 76 bin 659 TL → 90 bin 108 TL

MEMUR (Üniversite Mezunu): 52 bin 617 TL → 61 bin 820 TL

UZMAN ÖĞRETMEN: 67 bin 766 TL → 79 bin 637 TL

ÖĞRETMEN: 61 bin 146 TL → 71 bin 882 TL

BAŞKOMİSER: 74 bin 490 TL → 87 bin 574 TL

POLİS MEMURU: 68 bin 84 TL → 80 bin 70 TL

UZMAN DOKTOR: 126 bin 119 TL → 148 bin 265 TL

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu): 61 bin 759 TL → 72 bin 620 TL

MÜHENDİS: 78 bin 200 TL → 91 bin 981 TL

TEKNİSYEN (Lise Mezunu): 54 bin 547 TL → 64 bin 70 TL

PROFESÖR: 111 bin 348 TL → 131 bin 3 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 73 bin 792 TL → 86 bin 791 TL

VAİZ: 63 bin 916 TL → 75 bin 173 TL

AVUKAT: 73 bin 515 TL → 86 bin 452 TL