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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 1 Ağustos günü başlamıştı.

TEKLİF 14 AĞUSTOS'TA SUNULACAK

Bakanlıkta kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Kamu işveren heyetinin 14 Ağustos’ta teklifini sunması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA!

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Bakanlığımızda gerçekleştirilen komisyon toplantılarına katıldık. Komisyonlara katılan yetkili sendika temsilcilerimize ve Bakanlık temsilcilerimize gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederim" dedi.

HABER7