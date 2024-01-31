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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin 2024 yılı ilk olağan toplantısını "Nitelikli, Sürdürülebilir, Rekabet Gücü Yüksek Yeni Nesil Bir Sanayi İçin Yatırım ve Üretimin İhtiyaç Duyduğu Finans Politikalarının Önemi" ana gündemiyle gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda Türkiye ekonomisi ile ilgili büyüme hedeflerini açıkladı.

Türkiye’nin büyümesinin küresel büyüme rakamları ortalamasını geçeceğini belirten Bakan Şimşek, “Bu döneme rağmen ülke olarak büyümeye devam edeceğiz.” dedi.

Şimşek, ekonomi programının 3 hedefini şu sözlerle açıkladı:

OVP'nin ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz. İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık.

"Hedefler sabırla uygulandığında enflasyon düşecek"

Bakan Şimşek, açıkladığı fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir bir cari açık hedeflerinin sabırla uygulandığında enflasyonun düşeceğine inandıklarını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

-Geçen sene deprem hariç bütçe açığı yüzde 1,7’dir. Deprem geçici bir şoktur bizimle beraber bir süreliğine harcamaları yapacağız. Ama kalıcı değildir. Maliye politikası ayağında bir kaygıya gerek yoktur.

-Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. Fed, AB enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle yapıyoruz.

-Verginin tabanını genişleteceğiz. Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz.

-Kripto düzenlemesini yakın zamanda Meclis'e gönderiyoruz.

-Kur oynaklığı azalıyor. TL’de opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı şu anda nispeten istikrarlı ülkelere benzer şekilde gidiyor. KKM’den çıkışı hedefliyoruz. KKM, dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor, parasal aktarım mekanizmasını bozuyor, kamunun üzerinde bir yük oluşturuyor, piyasaları bozmadan çıkacağız, sabırla ve zamanla çıkacağız.

-Kaynak girişi var. Önümüzdeki dönemde kaynağa erişimde sorun ciddi bir şekilde azalacak.