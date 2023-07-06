Ekonomide yeni bir dönem için adım atılmasıyla Türkiye'de gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uygulayacağı yeni politikalara çevrildi.

Kurumsal bağımsızlığa, bütçe disiplinine, ekonomik reformlara olan inancı ile tanınan Bakan Şimşek, yeni ekonomi programını da bu çerçevede belirledi.

Rota belirlendi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” açıklamaları ile yola çıkan Şimşek, kendi ekibini kurduktan sonra rotayı da çizdi.

Ekonominin yeni sistemi

Buna göre ekonominin yeni sistemi, 3 temel bileşenden oluşacak.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yeni ekonomik programa ilişkin açıklamada bulundu.

"Enflasyon tek haneye düşecek"

Şimşek açıklamasında şunları söyledi:

Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.

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