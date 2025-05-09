Her olayda ilk başvurulan adres olan 112 Acil Çağrı Merkezi, milyonlarca çağrıyla yardıma koştu.

Ancak tüm uyarılara rağmen milyonlarca asılsız ihbar yapılmaya devam ediyor..

Artık 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul edenlere ceza geliyor.

AK Parti tarafından hazırlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı..

TEKLİF TBMM'DEN GEÇTİ

Buna göre, 112'ye yapılan asılsız ihbarlara verilen cezaların artırılmasını da öngören kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı..

Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltiliyor.

CEZA İL VALİLERİ TARAFINDAN YÜKSELTİLECEK

Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik kabul edilen maddeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı, 1500 liraya yükseltilecek.

15 BİN LİRA PARA CEZASI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.