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Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz hafta 81 il valiliklerine yazı gönderdi.

Bu kapsamda sınıf anneliği uygulamasının denetlenmesi istendi.

Bu uygulama son dönemlerde sıkça gündeme geldi.

Sınıf anneliği adı altında gerekçe göstermeksizin para toplayanlar da oldu, izin almadan derslere dahil olan da.

Uygulama kaldırıldı

Denetleme sonucunda sınıf anneliği uygulaması kaldırıldı.

Bakanlığın mevzuatta olmayan sınıf anneliği uygulamasını kaldırması sonrasında veliler ikiye bölündü.

Yeni ismi "sınıf temsilcisi" oldu

Kimi okullarda bu uygulama tamamen ortadan kaldırılırken, bazı okullarda isim değiştirerek devam etti.

Söz konusu okullarda sınıf anneliği isim değiştirerek sınıf temsilcisi oldu.