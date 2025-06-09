Olay, Ovacık ilçesine bağlı Çambulak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre S.K., arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için Elazığ’dan gelerek sarp ve kayalık bölgeye gitti. Yanlarından ayrılan S.K.’dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma (AKUB) ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUKAB) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında, kayalık bölgede S.K.’nın cansız bedeni bulundu. S.K.’nın cenazesi otopsi için hastane morguna sevk edilirken; arkadaşları da ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.K.’nın kesin ölüm sebebinin otopsi işlemlerinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.