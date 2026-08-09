Tunceli Valisi Şefik Aygöl, festivalin "Terörsüz Türkiye" hedefinin kentte oluşturduğu huzur ortamının önemli yansımalarından biri olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecinin güzelliklerinin en net şekilde yaşandığı şehir konumundayız. Mameki Fest adında çok önemli bir festival yürütüyoruz" dedi.

Tunceli'de 5-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Mameki Fest, dördüncü gününde de birbirinden farklı etkinliklerle sürüyor. "Terörsüz Türkiye" hedefinin oluşturduğu huzur ortamının kent yaşamına yansıdığı süreçte düzenlenen festival, Tunceli'nin kültürel ve doğal zenginliklerini ön plana çıkarırken, vatandaşlara da sosyal ve kültürel açıdan bir araya gelme imkanı sunuyor. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklere aileler çocuklarıyla birlikte katılırken, gençlerden çocuklara her yaştan vatandaş festival programına ilgi gösteriyor. Doğa etkinliklerinden spora, çocuk oyunlarından kültür ve sanata, su sporlarından müzik ve eğlence programlarına kadar birçok etkinlik vatandaşların beğenisine sunuluyor. Festivalin kentte oluşturduğu hareketlilik, Tunceli'nin turizm potansiyeline yönelik ilgideki artışı da beraberinde getiriyor. Festival döneminde kent merkezinde ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler Tunceli'nin doğal ve kültürel güzelliklerini görme fırsatı buluyor.

"Şehrimiz huzurun tadını çıkarıyor"

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, festivalin "Terörsüz Türkiye" hedefinin kentte oluşturduğu huzur ortamının önemli yansımalarından biri olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecinin güzelliklerinin en net şekilde yaşandığı şehir konumundayız. Mameki Fest adında çok önemli bir festival yürütüyoruz. Etkinliğimizin içerisinde 7'den 70'e her vatandaşımızın kendinden bir şeyler bulabileceği etkinlikler hazırlandı. Doğa, spor, çocuk oyunları, kültür, sanat, su sporları, müzik, eğlence var. Burada her şey yaşanıyor. Gençlerimiz, vatandaşlarımız eğleniyor. Şehrimiz huzurun tadını çıkarıyor" şeklinde konuştu.

"Şehrimizde turizme yönelik ciddi atılımlar başladı"

Festivalin kentteki turizm hareketliliğine de katkı sağladığını ifade eden Vali Aygöl, "Geçen sene şehrimizde 2 binin üzerinde araç girişi olmuştu yıl boyunca. Bu sene yüzde 32'lik bir artış var. Yaz döneminde hem uluslararası hem de yurt içi olarak Tunceli'ye ciddi bir talep var. Şenlik dönemlerine denk gelince kademeli olarak artıyor. Geçen hafta 54 bin araç girişi oldu, bu hafta ise yüzde 40'lık bir artış bekliyoruz. Buna da festivallerin ve şenliklerin etkisi olduğunu değerlendiriyoruz. Açıkçası turizm altyapısı olarak gelen vatandaşlara karşılık veremeyecek durumda olduğumuzu görüyoruz. Şehrimizde turizme yönelik ciddi atılımlar başladı. Çevre ilerimizin de bu festivalden faydalandığını görüyoruz, bu durumdan oldukça memnunuz. Basına düşen haberlerden görüyoruz, en fazla şikayet konusu feribot kuyrukları. Aslında kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları bu şehre olan ilginin bir göstergesidir" diye konuştu.

Festival alanında mısır satan Adil Aydın ise festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirterek doğanın korunması çağrısında bulundu. Aydın, "Festival çok güzel, kalabalık. İnsanlar gelip geziyor, dolaşıyor, insanları tanıyor. Ancak gelip doğada piknik yapıyorlar, yüzüyorlar, çöplerini bırakıp gidiyorlar. Çok yanlış bir şey. Çöplerini beraber götürsünler. Kirletmesinler doğayı, temiz kullansınlar. Çünkü doğa her zaman bize lazım" dedi.