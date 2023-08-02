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Sağlık ocağı ve park anlamında ciddi sıkıntılar yaşayan mahalle sakinleri, atıl durumdaki arazide park ve sağlık ocağı yapılmasını talep etti.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde, Eski Edremit Yolu su deposunun yanında bulunan ve belediyeye ait arsanın hiçbir şekilde değerlendirilmediğini belirten mahalle sakinleri, mevcut alana park ve sağlık ocağı yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Mevcut sağlık ocağının kendilerine çok uzak olduğunu ve mahallede gidebilecekleri park olmadığını söyleyen mahalle sakinleri, kendilerine en yakın parkın Şabaniye Parkı, en yakın sağlık ocağının ise Ferit Melen İlköğretim Okulu'nun yanında bulunan sağlık ocağı olduğunu vurguladılar. Park ve sağlık ocağı anlamında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden bu sorunların ortadan kaldırılması için talepte bulundu.

DEMİR BORULAR TEHLİKE SAÇIYOR

Öte yandan devasa araziye bırakılan büyük demir borular, çocuklar için büyük tehlike saçıyor. Sık sık bu alanda oyun oynayan ve demir boruların üzerine çıkan çocuklar, ölümle burun buruna geliyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, belediyeye ait olan arazinin yeşil alan, park ve sağlık ocağı olarak değerlendirilmesini bekliyor.

Konuyla alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, "Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde Eski Edremit Yolu üzerindeki su deposunun yanında bulunan ve belediyeye ait devasa arsa, hiçbir şekilde değerlendirilmiyor.

Arsanın içinde bulunan devasa demir borular burada oyun oynayan çocuklar için büyük tehlike arz ediyor. Belediyeye ait olan bu alanın mahallemiz için mesire alanı, park ve sağlık ocağı olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Yetkililerden arsanın halk için faydalı şeylerde değerlendirilmesi konusunda rica ederiz. Yıllardır mahallemizde sağlık ocağı ve park yok.

Bize en yakın park eski sigorta binasının olduğu yerdeki Şabaniye Parkı'dır. Yine en yakın sağlık ocağı ise Ferit Melen İlköğretim Okulu'nun yanındaki sağlık ocağıdır. Belediyeye ait olan arazinin yeşil alan, park ve sağlık ocağı olarak değerlendirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Van bölge gazetesi